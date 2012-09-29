Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
14'
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Широков
Роман Широков
78
-
Быстров
Владимир Быстров
59
-
Бухаров
Александр Бухаров
46
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Лукович
Александар Лукович
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Кержаков
Александр Кержаков
-
Канунников
Максим Канунников
Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
36
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
58
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
25'
72
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Циглер
Рето Циглер
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт