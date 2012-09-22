Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
70
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
90
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
78
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Польчак
Петр Польчак
-
Уциев
Рамзан Уциев
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Макушевски
Мацей Макушевски
-
Павленко
Александр Павленко
-
Садаев
Заур Садаев
Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
62'
76
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
57
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
57
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Циглер
Рето Циглер
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт