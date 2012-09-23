Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
40
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Боргес Монтейро
Ромуло Боргес Монтейро
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
77
-
Дзюба
Артем Дзюба
68
-
Эменике
Эммануэль Эменике
27'
71'
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
-
Джано
Джано
-
Ари
Ари
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
76
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Бентли
Дэвид Бентли
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
88'
90
-
Голенда
Ян Голенда
72
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
-
Полоз
Дмитрий Полоз