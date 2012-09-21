Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мовсисян 5'
Мовсисян 30'
Мартынович 39'
Анджелкович 54'
Игнатьев 55'
Карнейро 90'
6 : 1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
Бобер 11'
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
21 сент. 2012, 18:00 МСК
21.09.2012, 18:00 МСК
пятница
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
54'
54'
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
39'
39'
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Абреу
Марсио Абреу
78
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
57
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
55'
55'
71
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
5'
30'
5', 30'
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Нахушев
Руслан Нахушев
-
Враньеш
Огнен Враньеш
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Коман
Владимир Коман
-
Конате
Мусса Конате
-
Карнейро
Франсишко Карнейро
90'
Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Бобер
Антон Бобер
11'
11'
61
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
83
-
Панченко
Кирилл Панченко
61
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Степанец
Павел Степанец
-
Рогов
Максим Рогов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Дуймович
Томислав Дуймович