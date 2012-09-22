Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Себальос
Пабло Себальос
79
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Немов
Петр Немов
36
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
26'
87
-
Корниленко
Сергей Корниленко
10'
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Делькин
Артем Делькин
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
65'
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
86
-
Широков
Роман Широков
78'
90
-
Быстров
Владимир Быстров
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
46
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Евсеев
Алексей Евсеев
-
Витсель
Аксель Витсель
-
Канунников
Максим Канунников
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Джорджевич
Лука Джорджевич