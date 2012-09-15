Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Григорьев
Максим Григорьев
62
-
Тигорев
Ян Тигорев
85
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
52'
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Обинна
Виктор Обинна
75
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Циглер
Рето Циглер
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
46
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Касаев
Алан Касаев
59
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
46
Запасные
-
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
Темников
Иван Темников
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
-
Торе
Гекхан Торе
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон