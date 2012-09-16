Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Бентли
Дэвид Бентли
90
-
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
74
-
Голенда
Ян Голенда
62'
89
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Кисенков
Владимир Кисенков
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
63
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Сапета
Александр Сапета
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
88
-
Семшов
Игорь Семшов
66
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Колодин
Денис Колодин
-
Рыков
Владимир Рыков
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
-
Баккал
Отман Баккал
-
Яншер
Якоб Яншер
-
Мисимович
Звездан Мисимович