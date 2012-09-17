Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
30'
90
-
Шитов
Игорь Шитов
90
-
Бобер
Антон Бобер
60'
88
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Иванов
Алексей Иванов
46
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
67
Запасные
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Степанец
Павел Степанец
-
Рогов
Максим Рогов
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Панченко
Кирилл Панченко
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
26'
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
46
-
Телес
Бруно Телес
90
-
Немов
Петр Немов
82'
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Себальос
Пабло Себальос
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
31
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Делькин
Артем Делькин