Анжи
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
5'
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Шатов
Олег Шатов
1'
79
-
Диарра
Лассана Диарра
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
14'
87'
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
48'
90
-
Траоре
Ласина Траоре
60
Запасные
-
Дженетов
Мехти Дженетов
-
Жирков
Юрий Жирков
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
Смолов
Федор Смолов
Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
46
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
58
-
Абреу
Марсио Абреу
39'
90
-
Коман
Владимир Коман
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
52'
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Конате
Мусса Конате