Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
46
-
Зырянов
Константин Зырянов
70
-
Широков
Роман Широков
78
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Быстров
Владимир Быстров
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бабурин
Егор Бабурин
-
Лукович
Александар Лукович
-
Семак
Сергей Семак
-
Витсель
Аксель Витсель
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Канунников
Максим Канунников
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
64
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90'
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
89
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
55
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Коморовски
Марцин Коморовски
-
Польчак
Петр Польчак
-
Власов
Олег Власов
-
Лежар
Жонатан Лежар
-
Садаев
Заур Садаев
-
Алмейда
Аилтон Алмейда