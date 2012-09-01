Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
59
-
Орбаис
Пабло Орбаис
63
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
69'
90
Запасные
-
Волкотруб
Дмитрий Волкотруб
-
Маркано
Иван Маркано
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Эдуардо
Карлос Эдуардо
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Торе
Гекхан Торе
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
35
-
Уциев
Ризван Уциев
36
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
68
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
13'
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Польчак
Петр Польчак
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Лежар
Жонатан Лежар
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Садаев
Заур Садаев