Спартак
мин
-
Песьяков
Сергей Песьяков
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
59
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
-
Арисленес
Ари
76
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
66
Запасные
-
Дикань
Андрей Дикань
-
Макеев
Евгений Макеев
-
Пареха
Николас Пареха
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
-
Джано
Джано
-
Уорис
Маджид Уорис
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
73
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Тигорев
Ян Тигорев
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
71
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
46
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Денисов
Виталий Денисов
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт