Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
64
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
79
-
Петров
Сергей Петров
74
-
Немов
Петр Немов
90
-
Себальос
Пабло Себальос
83'
90
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Свежов
Виктор Свежов
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
26'
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
46
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
-
Траоре
Ласина Траоре
57'
80
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Смолов
Федор Смолов