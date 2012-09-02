Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Коман
Владимир Коман
46
-
Абреу
Марсио Абреу
72
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
62
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
-
Конате
Мусса Конате
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
75
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Цауня
Александр Цауня
85
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Тошич
Зоран Тошич
64
-
Муса
Ахмед Муса
59'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Олисе
Секу Олисе