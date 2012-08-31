Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
84
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
75
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
63
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Бобер
Антон Бобер
Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Кришито
Доменико Кришито
88
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
26'
90
-
Быстров
Владимир Быстров
73
-
Кержаков
Александр Кержаков
55'
63'
80
Запасные
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Могилевец
Павел Могилевец
-
Канунников
Максим Канунников
-
Джорджевич
Лука Джорджевич