Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
64
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90'
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
74
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
72
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
80'
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Польчак
Петр Польчак
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Иванов
Олег Иванов
-
Садаев
Заур Садаев
-
Митришев
Магомед Митришев
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
65'
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Джано
Джано
79
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
21
-
Дзюба
Артем Дзюба
74
Запасные
-
Ребров
Артем Ребров
-
Кутепов
Илья Кутепов
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Ари
Ари
-
Эменике
Эммануэль Эменике