Локомотив
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
63
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
21'
73
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
46
Запасные
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Беляев
Максим Беляев
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Ломич
Марко Ломич
46
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
68'
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
59'
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
12'
89
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Колодин
Денис Колодин
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Баккал
Отман Баккал
-
Мисимович
Звездан Мисимович