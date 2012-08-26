Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Агаларов
Камиль Агаларов
41'
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
78'
81'
90
-
Траоре
Ласина Траоре
14'
86
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Смолов
Федор Смолов
Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
62
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Бобер
Антон Бобер
58
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
35'
77
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Рогов
Максим Рогов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Панченко
Кирилл Панченко