ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Тошич
Зоран Тошич
41'
88
-
Эльм
Расмус Эльм
73
-
Цауня
Александр Цауня
6'
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
82
-
Муса
Ахмед Муса
85'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Вернблум
Понтус Вернблум
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Олисе
Секу Олисе
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Немов
Петр Немов
78
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
66
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
46
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Себальос
Пабло Себальос
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Делькин
Артем Делькин