Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
25'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Быстров
Владимир Быстров
65
-
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Зуев
Илья Зуев
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Могилевец
Павел Могилевец
-
Джорджевич
Лука Джорджевич
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Маркано
Иван Маркано
46
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
52'
90
-
Еременко
Роман Еременко
61'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
77
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
63
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Дядюн
Владимир Дядюн