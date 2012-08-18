Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
84'
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
64
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
54
-
Боргес Монтейро
Ромуло Боргес Монтейро
74'
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Арисленес
Ари
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
70
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
Запасные
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Песьяков
Сергей Песьяков
-
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
-
Пуцко
Александр Пуцко
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Джано
Джано
-
Дзюба
Артем Дзюба
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
35'
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
87
Запасные
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Уридия
Мераби Уридия
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Темников
Иван Темников
-
Маркано
Иван Маркано
-
Торе
Гекхан Торе
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
-
Давыдов
Сергей Давыдов