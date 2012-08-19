Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
46
-
Джуджак
Балаж Джуджак
75'
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
59
-
Мисимович
Звездан Мисимович
85
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Фролов
Евгений Фролов
-
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Панюков
Андрей Панюков
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
77
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Уциев
Ризван Уциев
70
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
65
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
30'
83'
90
-
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
90
Запасные
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Амельченко
Антон Амельченко
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
-
Польчак
Петр Польчак
-
Лежар
Жонатан Лежар
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
-
Садаев
Заур Садаев
-
Митришев
Магомед Митришев