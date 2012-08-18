Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
54
-
Коман
Владимир Коман
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
66
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Абреу
Марсио Абреу
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
75
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
70
-
Адамов
Роман Адамов
84
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Голенда
Ян Голенда