Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
59
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
65
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
74
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Бобер
Антон Бобер
-
Панченко
Кирилл Панченко
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Цауня
Александр Цауня
56'
84
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Тошич
Зоран Тошич
30'
78
-
Хонда
Кейсуке Хонда
72
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
41'
90
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Олисе
Секу Олисе