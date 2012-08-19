Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
46
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
56
-
Шатов
Олег Шатов
65'
90
-
Траоре
Ласина Траоре
73
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
-
Габулов
Георгий Габулов
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Смолов
Федор Смолов
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
85
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
20'
90
-
Быстров
Владимир Быстров
90
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
Запасные
-
Ящук
Данила Ящук
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Зуев
Илья Зуев
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Могилевец
Павел Могилевец