Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
78'
90
-
Еременко
Роман Еременко
90'
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
72
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Торе
Гекхан Торе
-
Давыдов
Сергей Давыдов
-
Дядюн
Владимир Дядюн
-
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Динамо
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Семшов
Игорь Семшов
71
-
Мисимович
Звездан Мисимович
80
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Шунин
Антон Шунин
-
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Баккал
Отман Баккал
-
Панюков
Андрей Панюков