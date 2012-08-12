Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
54'
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
60
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
46
-
Калачев
Тимофей Калачев
81
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Голенда
Ян Голенда
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
63
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
60'
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Себальос
Пабло Себальос
84
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
70
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
18'
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Делькин
Артем Делькин