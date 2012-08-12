ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Тошич
Зоран Тошич
74'
87
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Цауня
Александр Цауня
66
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Эльм
Расмус Эльм
72
-
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Олисе
Секу Олисе
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
46
-
Агаларов
Камиль Агаларов
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Габулов
Георгий Габулов
80
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
30
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
-
Шатов
Олег Шатов
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Смолов
Федор Смолов