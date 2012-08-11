Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Лукович
Александар Лукович
58
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
67'
88'
90
-
Широков
Роман Широков
61'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
70
-
Быстров
Владимир Быстров
52'
90
-
Канунников
Максим Канунников
15'
83
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Телегин
Дмитрий Телегин
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Могилевец
Павел Могилевец
-
Джорджевич
Лука Джорджевич
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Гатагов
Сослан Гатагов
78
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
72
-
Дзюба
Артем Дзюба
67
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Кутепов
Илья Кутепов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Зотов
Александр Зотов
-
Джано
Джано
-
Ари
Ари
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис