Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Сапета
Александр Сапета
55
-
Юсупов
Артур Юсупов
74
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
56
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
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Березовский
Роман Березовский
-
Фернандес
Леандро Фернандес
-
Джуджак
Балаж Джуджак
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Баккал
Отман Баккал
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
-
Панюков
Андрей Панюков
Спартак
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Пареха
Николас Пареха
50'
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
61
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90'
90
-
Арисленес
Ари
73
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
23'
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
78
Запасные
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Ребров
Артем Ребров
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Зотов
Александр Зотов
-
Джано
Джано
-
Эменике
Эммануэль Эменике
-
Дзюба
Артем Дзюба