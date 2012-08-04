Краснодар
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
56'
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Коман
Владимир Коман
66
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
46
Запасные
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Враньеш
Огнен Враньеш
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
Локомотив
мин
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Обинна
Виктор Обинна
79
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
19'
65
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Тигорев
Ян Тигорев
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Сычев
Дмитрий Сычев