Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
10'
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Бобер
Антон Бобер
64
-
Кулешов
Юрий Кулешов
81
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
73
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90'
90
Запасные
-
Волаш
Далибор Волаш
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Рогов
Максим Рогов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Панченко
Кирилл Панченко
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
38
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
68
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
74
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Голенда
Ян Голенда