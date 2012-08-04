ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Цауня
Александр Цауня
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
43'
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Думбия
Сейду Думбия
46
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Васин
Виктор Васин
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Олисе
Секу Олисе
-
Муса
Ахмед Муса
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
59
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
10'
32'
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Быстров
Владимир Быстров
65
-
Кержаков
Александр Кержаков
14'
78
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Лукович
Александар Лукович
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Канунников
Максим Канунников
-
Джорджевич
Лука Джорджевич