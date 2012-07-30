Ахмат
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
77
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Иванов
Олег Иванов
18'
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
67
-
Рыбус
Мацей Рыбус
49
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Польчак
Петр Польчак
-
Йиранек
Мартин Йиранек
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Власов
Олег Власов
-
Павленко
Александр Павленко
-
Митришев
Магомед Митришев
Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
59
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Коман
Владимир Коман
90
-
Абреу
Марсио Абреу
63
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
80
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Тубич
Неманья Тубич
-
Кисляк
Сергей Кисляк
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Голышев
Павел Голышев
-
Аппаев
Хызыр Аппаев