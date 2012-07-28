Локомотив
мин
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Обинна
Виктор Обинна
63
-
Самедов
Александр Самедов
81
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
32'
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Тигорев
Ян Тигорев
-
Сычев
Дмитрий Сычев
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
78
-
Себальос
Пабло Себальос
71
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Делькин
Артем Делькин