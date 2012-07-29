Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
61
-
Блатняк
Драган Блатняк
68
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
-
Голенда
Ян Голенда
Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
49'
90'
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Самба
Кристофер Самба
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Это'О
Самуэль Это'О
90
-
Траоре
Ласина Траоре
45
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Жирков
Юрий Жирков
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Габулов
Георгий Габулов
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Смолов
Федор Смолов