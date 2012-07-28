Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
71'
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
60
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Широков
Роман Широков
67
-
Быстров
Владимир Быстров
81
-
Кержаков
Александр Кержаков
10'
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лумб
Микаэл Лумб
-
Лукович
Александар Лукович
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Бухаров
Александр Бухаров
-
Канунников
Максим Канунников
-
Джорджевич
Лука Джорджевич
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Ломич
Марко Ломич
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
46
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
69
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90
-
Джуджак
Балаж Джуджак
79
-
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
-
Чичерин
Никита Чичерин
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Сапета
Александр Сапета
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Панюков
Андрей Панюков