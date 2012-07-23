Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
83
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Коман
Владимир Коман
62
-
Абреу
Марсио Абреу
71
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
41'
61'
90
Запасные
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Марков
Николай Марков
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
-
Ерохин
Александр Ерохин
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Голышев
Павел Голышев
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
Рубин
мин
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
65'
90
-
Еременко
Роман Еременко
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
63
-
Давыдов
Сергей Давыдов
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
46
Запасные
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Касаев
Алан Касаев
-
Платика
Михаил Платика
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Вальдес
Нельсон Вальдес