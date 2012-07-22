Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Кабайеро Чаморро
Луис Нери Кабайеро Чаморро
82'
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
63
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Себальос
Пабло Себальос
72
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
Ахмат
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Иванов
Олег Иванов
56'
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Лежар
Жонатан Лежар
32
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Йиранек
Мартин Йиранек
-
Польчак
Петр Польчак
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Власов
Олег Власов
-
Павленко
Александр Павленко
-
Митришев
Магомед Митришев