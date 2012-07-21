ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Фернандес
Марио Фернандес
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Цауня
Александр Цауня
90
-
Хонда
Кейсуке Хонда
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
-
Думбия
Сейду Думбия
55'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
-
Муса
Ахмед Муса
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
73
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
69
-
Калачев
Тимофей Калачев
83
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Мадилов
Илья Мадилов
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Кисенков
Владимир Кисенков
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
-
Голенда
Ян Голенда