Мордовия
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Степанец
Павел Степанец
89
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
62'
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
83
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
16'
90
-
Бобер
Антон Бобер
50
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Концедалов
Роман Концедалов
-
Жестков
Максим Жестков
Локомотив
мин
-
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
38'
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Обинна
Виктор Обинна
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
33'
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
29'
34
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
81
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт