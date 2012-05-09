Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
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Годин
Диего Годин
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
90
-
Туран
Арда Туран
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Адриан Лопес
Адриан
88
-
Рибас
Диего Рибас
85'
90
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Фалькао
Радамель Фалькао
7'
34'
90
Запасные
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Мартин
Педро Мартин
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Лопес
Антонио Лопес
-
Домингес
Альваро Домингес
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Коке
Коке
Атлетик
мин
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Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Ортенече
Йон Ортенече
46
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
90
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
46
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
-
Эррера
Андер Эррера
63
-
Сусаета
Маркель Сусаета
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
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Фернандес
Рауль Фернандес
-
Экиза
Борха Экиза
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Перес
Иньиго Перес
-
Токеро
Гаиcка Токеро
-
Гомес
Ибаи Гомес