Спортинг
мин
-
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
-
Инсуа
Эмилиано Инсуа
76'
90
-
Луиз Риме
Алешандре Луиз Риме
90
-
Полга
Андерсон Полга
90
-
Перейра
Жоао Перейра
90
-
Капель
Диего Капель
80'
84
-
Карришу
Даниэль Карришу
68
-
Схаарс
Стейн Схаарс
90
-
Мартинш
Андре Мартинш
76
-
Измайлов
Марат Измайлов
90
-
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90
Запасные
-
Бук
Марсело Бук
-
дос Сантос
Эвалдо дос Сантос
-
Оньеву
Огучи Оньеву
-
Перейринья
Бруну Перейринья
-
Каррильо
Андре Каррильо
-
Нето
Ренато Нето
-
Рубио
Диего Рубио
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Ортенече
Йон Ортенече
54'
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Экиза
Борха Экиза
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
90
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
-
Эррера
Андер Эррера
73
-
Сусаета
Маркель Сусаета
84
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
87
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Дель Кампо
Койкили Дель Кампо
-
Рамальо
Хонас Рамальо
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Токеро
Гаиcка Токеро
-
Гомес
Ибаи Гомес