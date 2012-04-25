Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
6'
14'
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Озил
Месут Озил
111
-
Ди Мария
Анхель Ди Мария
75
-
Бензема
Карим Бензема
106
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Изексон
Рикардо Изексон
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
-
Кальехон
Хосе Кальехон
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
95
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Роббен
Арьен Роббен
28'
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Мюллер
Томас Мюллер
-
Олич
Ивица Олич