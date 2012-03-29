АЗ Алкмаар
мин
-
Альварадо
Эстебан Альварадо
90
-
Поульсен
Симон Поульсен
90
-
Клаван
Рагнар Клаван
90
-
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
-
Марселлис
Дирк Марселлис
90
-
Махер
Адам Махер
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Мартенс
Маартен Мартенс
79'
90
-
Холмен
Бретт Холмен
45'
90
-
Алтидор
Жози Алтидор
76
-
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
Запасные
-
Вийнальдум
Джилиано Вийнальдум
-
Хейблок
Эрик Хейблок
-
Юханссон
Маттиас Юханссон
-
Лам
Томас Лам
-
Фалкенбург
Эрик Фалкенбург
-
Бойманс
Рууд Бойманс
-
Беншоп
Чарлисон Беншоп
Валенсия
мин
-
Алвеш
Диего Алвеш
90
-
Матье
Жереми Матье
77
-
Кошта
Рикарду Кошта
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Барраган
Антонио Барраган
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Топал
Мехмет Топал
51'
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Фегули
Софиан Фегули
65
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Гуаита
Висенте Гуаита
-
Руис
Виктор Руис
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
-
Пьятти
Пабло Пьятти
-
Адурис
Ариц Адурис