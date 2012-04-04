Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Терри
Джон Терри
59
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Калу
Саломон Калу
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
21'
90
-
Мата
Хуан Мата
79
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
88
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Эссьен
Майкл Эссьен
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Старридж
Даниэль Старридж
Бенфика
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
Капдевила
Хоан Капдевила
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
85'
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Перейра
Макси Перейра
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
61
-
Матич
Неманья Матич
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Сезар
Бруно Сезар
73
-
Аймар
Пабло Аймар
90
-
Кардосо
Оскар Кардосо
57
Запасные
-
Эдуарду
Эдуарду
-
Алмейда
Андре Алмейда
-
Джало
Янник Джало
-
Савиола
Хавьер Савиола
-
Родриго
Родриго
-
Нолито
Нолито
-
Оливейра
Нельсон Оливейра