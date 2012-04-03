Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Пике
Жерар Пике
75
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
53'
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
63
-
Куэнка
Исаак Куэнка
90
-
Месси
Лионель Месси
11'
41'
90
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
78
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Санчес
Алексис Санчес
-
Тельо
Кристиан Тельо
-
Педро
Педро
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Мексес
Филипп Мексес
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
61
-
Ночерино
Антонио Ночерино
32'
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
69
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Йепес
Марио Йепес
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Лопес
Макси Лопес
-
Да Силва
Алешандре Да Силва