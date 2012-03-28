Марсель
мин
-
Андраде
Элинтон Андраде
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Айю
Андре Айю
90
-
Диарра
Алу Диарра
71
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
68
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Траоре
Джими Траоре
-
Каборе
Шарль Каборе
-
Шейру
Бенуа Шейру
-
Айю
Жордан Айю
-
Да Силва
Эваэверсон Да Силва
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
78
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Кроос
Тони Кроос
63
-
Мюллер
Томас Мюллер
70
-
Роббен
Арьен Роббен
69'
90
-
Гомес
Марио Гомес
44'
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
-
Олич
Ивица Олич