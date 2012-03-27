Бенфика
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
90
-
Жардел Нивалдо
Жардел
90
-
Перейра
Макси Перейра
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
90
-
Сезар
Бруно Сезар
70
-
Франсиско
Хави Гарсия
82
-
Аймар
Пабло Аймар
69
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Кардосо
Оскар Кардосо
90
Запасные
-
Эдуарду
Эдуарду
-
Витор
Мигел Витор
-
Матич
Неманья Матич
-
Родриго
Родриго
-
Нолито
Нолито
-
Савиола
Хавьер Савиола
-
Оливейра
Нельсон Оливейра
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Феррейра
Паулу Феррейра
81
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
68
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Калу
Саломон Калу
75'
83
-
Мата
Хуан Мата
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Босингва
Жозе Босингва
-
Эссьен
Майкл Эссьен
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
Дрогба
Дидье Дрогба
-
Старридж
Даниэль Старридж