Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Кроос
Тони Кроос
67
-
Мюллер
Томас Мюллер
39
-
Олич
Ивица Олич
13'
37'
74
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Гомес
Марио Гомес
-
Петерсен
Нильс Петерсен
Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Морель
Жереми Морель
46
-
Фанни
Род Фанни
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Айю
Андре Айю
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Шейру
Бенуа Шейру
90
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
-
Да Силва
Эваэверсон Да Силва
74
-
Реми
Лоик Реми
63
Запасные
-
Сабо
Жан-Филипп Сабо
-
Андраде
Элинтон Андраде
-
Траоре
Джими Траоре
-
Каборе
Шарль Каборе
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
-
Айю
Жордан Айю